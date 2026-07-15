Tanju Özcan'ın 'şantaj' davasında flaş gelişme: AKP'li ilçe başkanı avukat görevden alındı

Mart ayında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, ilerleyen aylarda bu kez belediyede çalışan bir kadının şikâyeti üzerine "cinsel saldırı" suçlamasıyla yeni bir soruşturma açılmıştı. Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın belediye çalışanının avukatlığını üstlenen AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz'un, partisindeki görevinden alındığı öğrenildi.

Tanju Özcan hakkında açılan "cinsel saldırı" soruşturmasının ardından, Bolu Belediye Başkanı da kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Açılan davalarda Özcan, bazı dosyalarda hem şikâyetçi hem de sanık sıfatıyla yer almıştı. Özcan, görülen duruşmada kendisine şantaj yaptığını öne sürdüğü kadın belediye çalışanının avukatının AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz olduğunu söylemişti.

O AVUKAT AKP'DEKİ GÖREVİNDEN ALINDI

Bolu yerel medyasında yer alan haberlere göre, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şikâyetçi olduğu ve kamuoyunda "şantaj davası" olarak bilinen dosyada kadın belediye çalışanının avukatlığını üstlenmesiyle gündeme gelen AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, görevinden alındı.

İddiaya göre AKP Bolu Koordinatörü ve Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Bolu'ya gelerek Cihan Yavuz ile görüştü. Görüşmenin ardından Yavuz'dan istifasının istendiği, daha sonra da görevden alındığı öne sürüldü.

İDDİANAMEDE HEM ŞİKAYETÇİ OLDU HEM ŞÜPHELİ

Tanju Özcan, kendisine 'şantaj' yapıldığı iddiasıyla geçtiğimiz şubat ayında Mehmet Eren A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma başlatılmış ve Mehmet Eren A. tutuklanmıştı.

13 sayfalık iddianamede Tanju Özcan şantaj mağduru olduğunu belirterek şikayette bulunmasına rağmen hem şikayetçi hem de şüpheli olarak dosyaya kaydedildi. Özcan hakkında Öznur Ç.'ye yönelik 'cinsel saldırı' yaptığı öne sürülerek "şantaj" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talep edildi.