Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e destek: Kimin nereden arındırılacağına millet karar verir

Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen "mutlak butlan" kararı, parti içi dengeleri yeniden şekillendirdi. Mahkeme tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasının ardından, parti içinden CHP lideri Özgür Özel'e yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bu sürece dahil olan isimlerden biri de tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

SİNCAN CEZAEVİ'NDEN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve halihazırda Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, destek açıklamasında, yargı kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce kullandığı "arınma" sözlerine de doğrudan atıfta bulundu. Krizin çözüm adresinin yargı makamları değil seçmen olduğunu belirten Özcan, Türkiye'nin hızla seçime gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

"KİMİN ARINDIRILACAĞINA MİLLET KARAR VERECEKTİR"

Erken seçim çağrısını yineleyen Özcan, paylaştığı destek mesajında siyasi iradeyi doğrudan halka bıraktı. Özcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelinen noktada milletin önüne sandığı koymaktan başka çare yoktur. Kimin nereden ARINDIRILACAĞINA aziz milletimiz karar verecektir."