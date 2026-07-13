Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' davasında beraat

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki sığınmacılara yönelik ifadeleri nedeniyle "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

'NEFRET VE AYRIMCILIKLA' SUÇLANIYORDU

"İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla 2 Mart'tan bu yana cezaevinde bulunan Tanju Özcan döneminde; kentte yaşayan sığınmacı ve yabancı uyruklulara belediye tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların kesilmesi, su ücretlerine 10 kat zam yapılması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL’ye çıkartılması yönünde kararlar alınmıştı.

Bu kararların ardından, bazı sivil toplum kuruluşları ile bölgedeki yurttaşların şikayeti üzerine harekete geçildi. Yapılan suç duyuruları neticesinde Özcan hakkında, Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla dava açıldı.

TANJU ÖZCAN BERAAT ETTİ

Davanın karar duruşması bugün (13 Temmuz Salı günü) Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Odatv'de yer alan habere göre; duruşmada savunması alınan Özcan, savcılık mütalaasının eksik olduğunu belirterek itiraz etti.

"Hazırlanan mütalaa eksik. Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim" diyen Özcan, beraatini talep etti. Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın beraatine hükmetti.

Özcan'ın, hakkında yürütülen "icbar suretiyle irtikap" soruşturması çerçevesindeki tutukluluk hali ise devam ediyor.