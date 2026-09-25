Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli oldu

Bolu Belediyesine yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında tutuklu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 19 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu.

TANJU ÖZCAN HAKKINDA 217 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısının Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu mütalaada; görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan hakkında 32 mağdura yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanması, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından ise toplam 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, başkan yardımcısı Süleyman Can ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, "rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor. (AA)