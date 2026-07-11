Tanesi 13 lira oldu: Tüm Karadeniz bu lezzetin peşinden koşuyor, kapış kapış alıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 bin dönüm arazide yetiştirilen süt mısırının hasadı başladı. Kimyasal gübre kullanılmadan üretilen mısır, Karadeniz Bölgesi'nin tamamına gönderiliyor.

Bafra Ovası'nda Çetinkaya Mahallesi'ndeki tarlalarda süt mısırı hasadının startı verildi. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ekimden 3 ay sonra olgunlaşan mısırın hasadına katıldıklarını söyledi.

KİMYASAL GÜBRE YOK, LEZZETİ BOL

Altınkaya ve Derbent barajları üzerine kurulu Bafra'nın verimli topraklarında üretilen süt mısırında fenni gübre kullanılmıyor. Tosuner, "Süt mısırın en büyük kalitesi, fenni gübre kullanmıyorlar, tamamen hayvan gübresiyle üretilmiş. Bu nedenle lezzetli ve kaliteli oluyor" dedi.

KARADENIZ'İN MISIRI BAFRA'DAN

Bafra'da yetiştirilen mısır Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin tamamına ulaşıyor. En fazla sevkiyat Trabzon, Rize ve Hopa'ya yapılıyor.

TANESİ 13 LİRA, HASAT 12. AYA KADAR SÜRÜYOR

Mısır yetiştiricisi İbrahim Dağdaş, ürünlerini bölge geneline gönderdiklerini belirterek "Mısırın tanesini 13 liradan satıyoruz. Tarlada hasada başladık, mahsulü kaldırınca tekrar ekeceğiz. 12. aya kadar mahsulümüz devam ediyor. Çiftçimizin hayırlı bir sezon geçirmesini temenni ederim" ifadesini kullandı.

(AA)