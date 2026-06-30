Tamir için bırakılan lüks otomobil kazaya karıştı: Hem tamirci hem araç sahibi yandı

İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 26 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Silivri'de galericilik yapan Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle Gürsel Mahallesi’nde bulunan bir tamirhaneye teslim etti. Arızanın giderilmesinin ardından tamirhanenin sahibi Erdal A., aracı test etmek amacıyla direksiyon başına geçti. Test sürüşü esnasında iddiaya göre gaza fazla basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdal A., Caner K yönetimindeki cipe hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip, yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak takla attı ve devrildi. Kazada yaralanan cip sürücüsü Caner K.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.

KAZAYI YAPIP KAÇTI

Lüks otomobille ortalığı birbirine katan tamirhane sahibi Erdal A., kazanın ardından durmak yerine lüks araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro ve Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet güçleri, lüks otomobili bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Kameralara yansıyan anlarda, kaza seslerinin ardından olay yerinden uzaklaşan lüks araçtan sürücü Erdal A. ile yanında bulunan Yasin G.'nin indiği ve yürüyerek tamirhaneye doğru gittikleri net bir şekilde görüldü.

HEM SÜRÜCÜYE HEM ARAÇ SAHİBİNE CEZA

Polis ekipleri tarafından yakalanan tamirci Erdal A.’ya ,'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Tescilli aracı plakasız kullanmak', 'Cam filmi bulundurmak' ve 'Yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak' maddelerinden toplam 174 bin 719 lira, araç sahibi Bahadır G.’ye ise 'Sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak' maddesinden 40 bin lira para cezası kedildi. Lüks otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi. (DHA)