Tam 350 milyon yaşında! On binler görmek için Zonguldak'a koştu

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Gökgöl Mağarası’na yılbaşından beri 23 bin 200 civarında sivil, 4 bin 500 civarında öğrenci ziyaret etti. Şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte toplamda 36 bin 500 kişi ilk 6 ayda burayı ziyaret etti. Cazipliğinin yanında çok cüzi bir ücretle bu işi yapmaktayız. Masraflarıyla ilgili hiçbir şeyden kaçınmaksızın ciddi bir gelir kaynağı da elde ettik. Bu ücretleri orayı daha iyi, daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızda kullanmaktayız.