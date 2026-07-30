Tam 350 milyon yaşında! On binler görmek için Zonguldak'a koştu
Zonguldak'taki 350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası, yılın ilk 6 ayında 36 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri olan mağarada bu yıl hedef 90 binin üzerine çıkmak.
Zonguldak’ta yer alan, 350 milyon yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en uzun 10’uncu mağarası unvanını taşıyan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gökgöl Mağarası, yılın ilk altı ayında 36 bin 500 kişiyi misafir etti.
Karbonifer döneme yani yaklaşık 350 milyon yıl öncesine uzanan ve 3 bin 350 metre uzunluğuyla dikkat çeken Gökgöl Mağarası, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği noktalar arasına girdi.
Turizme açık 875 metrelik bölümüyle mağara, gelenlere sarkıt, dikit, sütun, bayrak damlataşı ve makarna sarkıtlarını yakından görme imkanı sağlıyor.
Damla taş oluşumu bakımından zengin olan mağarada, girişten büyük çöküntü salonuna uzanan güzergahta sırayla ‘Fosil Giriş’, ‘Astım Salonu’, ‘Harikalar Salonu’ ve ‘Mucizeler Salonu’ bulunuyor.
Astım hastalarına iyi geldiği belirtilen mağara, sağlık turizmi de ile yılın ilk 6 ayında ilgi çekti. Bu sürede 36 bin 500 kişinin geldiği Gökgöl Mağarası’nın Türkiye’nin önemli turizm alanlarından biri olmaya devam ettiği belirtildi.
İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlara çok cazip geliyor. İnsanlar Zonguldak’a neden gelmeli, hep şunu söylemişimdir; insanlar Gökgöl’ünü görmeli, doğasını, denizini görmeli, hepsini burada yaşamalı. Dolayısıyla Gökgöl Mağarası da ciddi bir misafir akışıyla birlikte bizimle yaşamaya devam ediyor.
Gökgöl Mağarası’na yılbaşından beri 23 bin 200 civarında sivil, 4 bin 500 civarında öğrenci ziyaret etti. Şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte toplamda 36 bin 500 kişi ilk 6 ayda burayı ziyaret etti. Cazipliğinin yanında çok cüzi bir ücretle bu işi yapmaktayız. Masraflarıyla ilgili hiçbir şeyden kaçınmaksızın ciddi bir gelir kaynağı da elde ettik. Bu ücretleri orayı daha iyi, daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızda kullanmaktayız.
Okulların tatil olmasıyla birlikte ikinci 6 ayda da 90 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Geçen yılki sayımız 75- 80 bin bandındaydı. Bu yıl 90- 100 bin bandını bulduğumuzda her geçen gün ziyaretçi sayısının artmasıyla Zonguldak’ın güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz." (DHA)