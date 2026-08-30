30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı Taksim’de anıldı
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenledi.
Tören kapsamında Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan anıta çelenk bıraktı.
Törene, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın yanı sıra askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
ERDOĞAN'IN GÖNDERDİĞİ MESAJ OKUNDU
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törene gönderdiği yazılı mesaj okundu.
Törende siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi