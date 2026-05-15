Taksim ortasında meydan dayağı! Polis dönercileri zapt edemedi

İstanbul Taksim Meydanı'nda dönerciler ve bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu.

Dönerciler, yumruklar sonucu yere yığılan şahsa bu sefer de tekmelerle saldırdı. Bazı dönercilerin, yere düşen şahsa sopayla vurduğu da görüldü.

POLİS ARAYA GİRDİ

Polis memurları dönercileri zapt etmekte güçlük çekti. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.