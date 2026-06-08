Takside yakalandı: 2'si kasten öldürme suçundan 60 yıl hapis cezası var!

Manisa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu takside bulunan cezaevi firarisi 45 yaşındaki A.K., yakalandı. Hakkında 2'si kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 60 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.

TAKSİDE YAPILAN KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan A.K.'nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

7 AYRI SUÇ KAYDI BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.K.'nin hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 kasten öldürme, 2 kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet ile firar suçlarından arandığı ortaya çıktı.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında toplam 60 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)