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Taksiciler de NATO için harekete geçti: Jilet gibi giyinip lokum yedirecekler

Taksiciler de 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi için harekete geçti. Ülkeyi temsil sorumluluğunu üstlenen Ankaralı taksiciler, yabancı yoğunluğu yaşanacak süreçte jilet gibi giyinip yola çıkacak, yolcularına kolonya tutup lokum yedirecekler.

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Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde şehirde hazırlıklar hızlandı. Taksici esnafı da zirve için özel bir hazırlık sürecine girdi. Yabancı delegasyonların yoğun olarak bulunacağı günlerde taksiciler, hem kıyafet düzeni hem de ikramlarla misafirlere hizmet verecek.

TAKSİCİLER DE NATO İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve kapsamında şoförlerin de ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlık yaptığını söyledi.

Taksiciler de NATO için harekete geçti: Jilet gibi giyinip lokum yedirecekler - Resim : 1

Yiğiner, havalimanından itibaren yabancı konuklarla ilk temasın taksiciler aracılığıyla kurulacağına dikkat çekerek, bu nedenle hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımlar atıldığını ifade etti.

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Zirve süresince havalimanı, protokol güzergâhları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde “kırmızı alan” uygulaması yapılacağı belirtilirken, taksicilerin de bu sürece uyum sağlayacağı aktarıldı.

JİLET GİBİ GİYİNİP LOKUM YEDİRECEKLER

Yiğiner, taksicilerin zirve boyunca gri pantolon ve beyaz gömlek giyeceğini belirterek, araçların da temiz ve düzenli olacağını söyledi.

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Hazırlıklara ilişkin konuşan Yiğiner, yabancı misafirlere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla araçlarda lokum, kolonya ve sıcak havalar nedeniyle soğuk su ikram edileceğini kaydetti.

Taksiciler de NATO için harekete geçti: Jilet gibi giyinip lokum yedirecekler - Resim : 4

“Amacımız, başkentimize gelen misafirleri en güzel şekilde karşılamak ve Ankara’ya yakışır bir ev sahipliği sergilemektir” diyen Yiğiner, taksicilerin emniyet ve yetkili kurumların yönlendirmelerine titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Yiğiner, zirvenin Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunu gösterecek önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, tüm taksici esnafına teşekkür etti.

Taksiciler de NATO için harekete geçti: Jilet gibi giyinip lokum yedirecekler - Resim : 5

Misafirlere karşı nezaket, güler yüz ve örnek bir esnaf duruşu sergilenmesinin önemine dikkat çekti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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