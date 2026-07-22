Taksici fiyat farkına itiraz eden kadın yolcuyu başka sokağa götürüp çantasına el koydu

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 09.25 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede doktor olarak çalışan Iraklı Alyaa Shallal Nayef A. (38), saat 08.40 sıralarında mobil uygulama üzerinden çağırdığı 34 TDV 84 plakalı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı.

Uygulamada yolculuk ücretinin bin 686 lira olarak göründüğünü belirten doktor, evinin bulunduğu sitenin önüne geldiğinde taksimetrede yaklaşık 2 bin lira yazdığını gördü. Ücrete itiraz etmesi üzerine doktor ile taksi şoförü Enver P. (40) arasında tartışma çıktı.

Iraklı doktorun ifadesine göre taksi şoförü, sitenin önünden hareket ederek kendisini yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdü.

"SEN KAÇARSIN DİYE ALDIM"

Alyaa Shallal Nayef A.’nın polis ekiplerini aramasının ardından taksiyi durduran şoför, doktorun çantasını alarak öndeki koltuğa koydu. Kadın doktor, çantasını geri almaya çalıştığını ancak taksi şoförünün buna engel olduğunu ve "Sen kaçarsın diye aldım" dediğini öne sürdü.

"BENİ KAÇIRDI" ÇIĞLIĞI VE KAMERA KAYITLARI

Tartışma sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförünün cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde şu ifadeler yer aldı:

"Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor. Ben fazlasını da istemiyorum. Benim taksimetre ücretim bu. Hanımefendi burada kaçmaya çalışıyor. Ben bundan şikayetçiyim. Paramı veriyor musun, vermiyor musun?"

Aynı görüntülerde Iraklı doktorun ise çevrede bulunanlara, "Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi" diyerek yardım istediği anlar görüldü.

3 AYRI SUÇTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Alyaa Shallal Nayef A., polis ekiplerini beklediği sırada taksi şoförünün kendisine yaklaşarak fiziksel temasta bulunduğunu, hakaret ettiğini ve "Senden daha fazla para alacağım" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çantasını eksiksiz teslim ettiğini belirten kadın doktor, taksi şoförü Enver P.’den 'Güveni kötüye kullanma', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)