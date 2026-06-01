Taksi ile çarpışan motosikletliler ölümden döndü: O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir taksi ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, motosiklette bulunan iki kişi olayı yara almadan atlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Boyacılar Sokak'tan caddeye çıkış yapan Abdurrahman Soysal yönetimindeki 59 T 5525 plakalı taksi ile Canberk E. idaresindeki 59 APF 960 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yola savruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, YARALANAN OLMADI… O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme ve kontrollerde, yola savrulan 2 kişinin kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi.

Olası bir facianın eşiğinden dönülen olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)