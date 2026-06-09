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Halk TV Türkiye Takla atan otomobilden yara almadan çıktılar: Kazadan sonra söyledikleri şaşırttı

Takla atan otomobilden yara almadan çıktılar: Kazadan sonra söyledikleri şaşırttı

Tekirdağ Çorlu'da takla atan otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu. Kazadan sonra sürücü Abdurrahman A., “Ölmek için güzel bir gün” ifadelerini kullandı. Yanında bulunan A.A ise “Denemesi bedava, bir daha yaparız. Baktık oldu, olmadı” dedi.

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Takla atan otomobilden yara almadan çıktılar: Kazadan sonra söyledikleri şaşırttı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi, yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Çorlu-Yenice çevre yolunda meydana geldi. Abdurrahman A.’nın kontrolünü yitirdiği 59 ZM 384 plakalı otomobil takla attı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli grup, kazayı görüp durarak araçta bulunan sürücü Abdurrahman A. ile yanındaki A.A.’yı çıkardı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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''ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN'' DEDİ

Araçtan çıkarıldıktan sonra yere uzanan, alkol testi normal çıkan sürücü Abdurrahman A.’nın, “Ölmek için güzel bir gün” dediği duyuldu. Yanında bulunan A.A. da “Denemesi bedava, bir daha yaparız. Baktık oldu, olmadı” dedi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü ve yolcunun kazada yara almadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otomobil Kaza Tekirdağ
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