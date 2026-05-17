Takipsizlik itirazına 1 günde ret: Çifte cinayette jandarma hakkındaki dosya kapandı

Zonguldak Kilimli'de sistematik şiddet gördüğü gerekçesiyle jandarmaya başvuran Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç'ın öldürülmesinin ardından başlayan hukuki süreçte kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Cinayetin ardından Ündeş ailesi, gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle jandarma ve ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında yürütülen 'görevi kötüye kullanma' soruşturmasında 16 Şubat 2026 tarihinde takipsizlik kararı verdi.

Bu kararın ardından ailenin avukatı Hande Gündoğdu, 10 Mart 2026'da Başsavcılığa itiraz dilekçesi sundu. Avukat Gündoğdu dilekçesinde; öldürülen kadının önceki şiddet başvuruları, boşanma dosyası ve tanık beyanları araştırılmadan verilen takipsizlik kararının, kamu görevlilerini korumaya yönelik hukuka aykırı bir 'eksik inceleme' olduğunu vurguladı.

İHMAL İDDİALARI VE YANITSIZ KALAN SORULAR

BirGün'den İlayda Kaya'nın haberine göre dilekçede, kamu görevlileri ile jandarmanın gerekli önlemleri almadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Dosya kapsamındaki kadının beyanı ile CİMER başvurusunda çok sayıda somut ifade yer almıştır. Bunlar arasında özellikle; Yusuf Ündeş'in sistematik şiddet uyguladığı, uzaklaştırma kararı alındığı, koruma tedbirinin uzatılmasının istendiği, buna rağmen yeterli korumanın sağlanmadığı belirlenmiştir. Ayrıca sanığın daha önce de saldırı fiillerine karıştığı, olay günü kadınların yer bilgisinin öğrenilmesi üzerine eylemi gerçekleştirdiği, olayda jandarma ve diğer kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu belirtilmiştir. Buna rağmen bu iddiaları aydınlatacak temel araştırmalar yapılmamıştır.

Şikâyette adı geçen kişi, kurum ve olaylar araştırılmamıştır. Özellikle, kamu görevlilerinin görevlerini ihmal edip etmediğinin tespiti için önce görev alanları, kendilerine ulaşan ihbarlar, yaptıkları işlemler, yapmaları gerekip de yapmadıkları işlemler ve olay öncesindeki riskten haberdar olup olmadıkları araştırılmamıştır.

Tanıklar dinlenmemiştir. Uzaklaştırma ve koruma kararlarına ilişkin başvuru ve red gerekçeleri dosyaya getirilmemiştir.

Jandarma kayıtları ve ilgili resmi belgeler toplanmamıştır.

Failin geçmişte işlediği ileri sürülen eylemler ve silah temin süreci araştırılmamıştır.

MAHKEMEDEN TALEP EDİLEN ARAŞTIRMALAR

Soruşturmanın eksik yürütüldüğünü belirten Avukat Gündoğdu, dilekçesinde taleplerini şöyle sıraladı:

Jandarma hakkında verilen 16.02.2026 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına,

Soruşturmanın genişletilmesine ve diğer kamu görevlileri hakkında da araştırma yapılmasına,

Beyanlarda adı geçen tüm kişi ve kurumların ayrıntılı biçimde araştırılmasına, tanıkların dinlenmesine,

Tülay Ündeş'e ilişkin uzaklaştırma / koruma kararı, uzatma talebi, ret kararı ve buna ilişkin tüm evrakın ilgili mahkeme ve kurumlardan getirtilmesine,

Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan olay öncesine ilişkin tüm müracaat, ihbar, tutanak, görev, haber merkezi ve işlem kayıtlarının celbine,

Fail Ündeş hakkında daha önceki şiddet ve saldırı iddialarına ilişkin soruşturma / kolluk kayıtlarının getirtilmesine,

Olayda kullanılan silahın temin sürecinin ve bu husustaki kamu kayıtlarının araştırılmasına,

Tüm bu deliller toplandıktan sonra şüpheli kamu görevlilerinin hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmesini talep ederiz.

HAKİMLİK KAPSAMLI İTİRAZI 1 GÜNDE REDDETTİ

Ailenin eksik inceleme yapıldığına dair hazırladığı bu kapsamlı itiraz dilekçesini Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliği değerlendirdi. Hakimlik, dilekçenin dosyaya girmesinden sadece 1 gün sonra kararını açıkladı. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında yasaya aykırılık bulunmadığını belirten mahkeme, yapılan itirazı reddederek dosyayı kapattı.

"KAMU OTORİTESİNİN SORUMLULUK ÜSTLENMEMESİ YENİ CİNAYETLERE KAPI ARALIYOR"

Tülay Ündeş ve annesini katleden Yusuf Ündeş'e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatan dosya avukatı Hande Gündoğdu, kadının öldürülmeden önce pek çok kez şikâyet ettiğini ve uzaklaştırma kararı aldırmak istediğini, ancak bu kararın verilmediğini belirtti. Süreci değerlendiren Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Ortada birçok başvuru var. Şikâyetlere, taleplere rağmen korunmadığı için hayatını kaybeden bir kadın var. 'Kamu görevlilerinin sorumluluğu yok' diye takipsizlik verildi. Biz bu takipsizliğe itiraz ettik. 11 Mart'ta itiraz ettik, 12 Mart'ta itirazımız reddedildi. 1 günde dosyayı nasıl değerlendirdiler? Bu kararı nasıl verdiler? Biz sorumluluğu olan, görevini yerine getirmeyen tüm kamu görevlilerinin yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu otoritesinin kadın cinayetlerinde sorumluluk üstlenmemesi kadın cinayetlerine yeni kapılar aralıyor." (DHA)