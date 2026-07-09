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Halk TV Türkiye Tahliyelerin ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tahliyelerin ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İBB davasının 64. duruşmasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. İBB başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan tahliyeler sonrası ilk açıklama geldi.

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Tahliyelerin ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarıldığı İBB davasının 64. gününde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yanı sıra Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Metin Bal ve Seyfullah Demirel hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tahliyeler sonrası resmi "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Son Dakika | İnan Güney tahliye edildiSon Dakika | İnan Güney tahliye edildi

İMAMOĞLU: TÜM ARKADAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

İmamoğlu şunları ifade etti:

"Hukuksuzluğun en üst seviyesini yaşadığımız bu dönemde; dün tahliye olan yol arkadaşlarımız bizleri mutlu etti. Başta İnan Güney Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Tahliyelerin ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama - Resim : 2

İBB davasında 64. gün! İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararıİBB davasında 64. gün! İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarıldığı İBB davasının 64. gününde tahliye kararı verilmişti. Dava sürecinde İnan Güney ve diğer sanıklar hakkında tutukluluk kararı bulunuyordu. Tahliye kararının ardından Güney serbest bırakıldı. İBB davasında sonraki tutukluluk incelemesi 6 Ağustos'ta, ikinci celse ise 17 Ağustos'ta görülecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Tahliye Beyoğlu Belediye Başkanı
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