Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Sarıkaya adliyeye sevk edildi. (DHA)

CEM KÜÇÜK'E SARIKAYA'YLA ARASINDA GERÇEKLEŞEN PARA TRANSFERLERİ SORULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Küçük'e savcılıkta, Tahir Sarıkaya ile arasında gerçekleşen 27 ayrı para transferi ile ilgili sorular yöneltilmişti.

Küçük, Sarıkaya ile arasında gerçekleşen 27 ayrı işlemdeki toplam 537 bin 800 liralık para transferlerinin geçmişe dayalı borç ilişkisinden kaynaklandığını savunmuştu.

Ayrıca gizli tanığın "Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor" yönündeki iddiası da sorulan Cem Küçük şunları söylemişti:

"Söz konusu kişi ile her ne kadar para alışverişim bulunsa da bu durum alacak verecek meselesinden veya organizasyon ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Bu şekildeki bir beyan kesinlikle doğru değildir."