T24’e bir engel daha: Yeni kullanıcı adı da erişime kapatıldı

T24’e yönelik erişim engellerine bir yenisi daha eklendi. İnternet sitesinin kapatılmasının ardından Türkiye’den görünmez hale getirilen X hesabının kullanıcı adı değiştirilmişti. Ancak hesabın yeni kullanıcı adı da erişime engellendi.

YENİ KULLANICI ADINA DA YASAK

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb çalışmasına göre, T24’ün yaklaşık 1,9 milyon takipçili X hesabı, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 29 Eylül 2026 tarihli ve 2026/8894 sayılı kararı kapsamında erişime engellenmişti. X tarafından hesabın Türkiye’den görünmez hale getirilmesinin ardından kullanıcı adı @t24comtr’den @t24comtr_’ye çevrilmişti.

Hesabın yeni kullanıcı adı da bu kez “suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime kapatıldı. Böylece T24’ün X üzerinden okuyucularına ulaşmak için kullandığı yeni kullanıcı adı da Türkiye’den erişilemez hale geldi.

SİTE DE 30 EYLÜL’DE ENGELLENMİŞTİ

T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları için ilk erişim engeli kararı 29 Eylül’de alınmış, karar 30 Eylül’de uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24’ün son bir yıl içerisinde yayımladığı 118 içeriğin “LGBT propagandası” niteliğinde olduğunu öne sürmüştü. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği de sitenin ve sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesine karar vermişti.

Kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı’na gönderildiği belirtilmişti. T24 ise kararın ardından yaptığı açıklamada, içeriklerinin “Türk aile yapısını zayıflatmaya yönelik olduğu” ve gençlerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gelişimini olumsuz etkileyebileceği yönündeki değerlendirmelerin kararda yer aldığını aktardı.

ERİŞİM ENGELLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

T24’e yönelik karar, “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında son haftalarda sosyal medya hesapları ve haber kuruluşlarına getirilen erişim engellerinin ardından geldi.

Eylül ayında aralarında Evrensel, soL Haber, bazı gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu çok sayıda X hesabı Türkiye’den erişime kapatıldı. 16 Eylül’de İrfan Değirmenci, Şirin Payzın ve soL Haber’in de aralarında bulunduğu hesaplara erişim engeli getirildiği bildirilmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığına göre 27 Eylül’de de aralarında gazeteciler, akademisyenler ve Kısa Dalga hesabının bulunduğu 80 X hesabı; 28 Eylül’de ise 50 hesap daha erişime engellendi.

T24’ün yeni kullanıcı adının da engellenmesiyle birlikte, haber kuruluşunun hem internet sitesi hem de sosyal medya üzerinden Türkiye’deki erişim kanalları üzerindeki kısıtlamalar genişlemiş oldu.