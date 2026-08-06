Suyun altı kadın mezarlığına dönüştü: Hasankeyf'te bir kadının cansız bedeni bulundu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında bir kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde, Zeynel Bey Türbesi'nin alt kısmındaki baraj gölü kıyısında meydana geldi. Su kenarında hareketsiz yatan bir kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının 45 yaşındaki Lale Uluç olduğu tespit edildi. Uluç'un bulunduğu noktanın yaklaşık 100 metre uzağında kişisel eşyalarının bulunduğu öğrenildi.

Lale Uluç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KADINLARIN CENAZELERİ BARAJLARDA BULUNUYOR

Son dönemde Türkiye'nin farklı illerinde de baraj ve akarsularda kadınların cansız bedenlerinin bulunması dikkat çekmişti. 2026 yılı içinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çamurlu Barajı'nda 23 yaşındaki B.K.'nin, Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Kürebeli Barajı'nda kayıp olarak aranan Bahar Aksüt'ün, Tunceli'de ise Munzur Çayı'nda 55 yaşındaki Sultan Öz'ün cansız bedenlerine ulaşılmıştı. 2020 yılında ise Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürerken Uzunçayır Baraj Gölü'nde Esma Kılıçdaraslan'ın cansız bedeni bulunmuştu. Aynı arama çalışmalarında iki kadının da kimliğinin belirlenemediği iddia edilmişti.