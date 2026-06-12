Suya giren 4 gençten biri akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışması sürüyor

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek amacıyla Göksu Çayı'na giren 4 gençten biri, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çayda mahsur kalan diğer 3 genç kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, kaybolan genci bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, Besni ilçesindeki Kızılin Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Göksu Çayı'na giren 17 yaşındaki Vakıf Aksu, 20 yaşındaki Hasan Gulusarı, 19 yaşındaki Ali Yıldız ve İsa Özkul, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

3 GENÇ KURTULDU 1 KİŞİ AKINTIYA KAPILDI

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte gençlerden Vakıf Aksu, Hasan Gulusarı ve Ali Yıldız kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak arkadaşları İsa Özkul, güçlü akıntıya karşı koyamayarak suyun içinde gözden kayboldu.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan Özkul'u bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. (AA)