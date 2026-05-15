Suudilere ücretsiz arazi ve 30 yıl alım garantisi: 6 milyar euroluk enerji anlaşması meclis'te kabul edildi!

Suudi Arabistan ile imzalanan enerji anlaşması, şubat ayında kamuoyuna duyuruldu ve TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’ın, Türkiye’de Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle Sivas ve Karaman’da iki adet güneş enerjisi santrali (GES) kurması planlanıyor. Proje, “elektrik satış garantili” yapısıyla dikkat çekiyor.

Daha önce yolcu, araç veya hasta geçiş garantileriyle bütçede ciddi yükler oluşturduğu gerekçesiyle kamuoyunda 'Deli Dumrul' projeleri olarak adlandırılan köprü, otoyol, tünel ve havalimanı yatırımlarının bir benzeri enerji alanında 'elektrik satış garantili' sistemiyle ilerleyen yatırımlarla karşımıza çıkıyor.

TAM 30 YIL SÜREYLE BİZE SATACAK

Söz konusu yeni düzenlemeye göre, Suudi Arabistan sermayeli şirketler Anadolu’nun yüksek güneş enerjisi potansiyelini kullanarak ürettikleri elektriği tam 30 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde Türkiye’ye satacak.

Suudiler yap-işletdevret (YİD) modeli ile İlk 5 yıl boyunca megavat başına 47,5 Euro ödenecek. Sonraki 25 yıllık dönemde ise fiyatlar Sivas için 23,41 Euro, Karaman için 19,95 Euro ödenecek.

Bu hesaplamaya göre uzun vadede Sivas’taki elektrik maliyeti kilovatsaat başına yaklaşık 2,35 Euro, Karaman’da ise 1,99 Euro seviyesine denk geliyor.

SUUDİ YATIRIMCILARA ÜCRETSİZ ARAZİ VERİLECEK

“Al ve Öde” taahhüdü kapsamında, her iki santralin üreteceği elektrik, ihtiyaç olmasa dahi 30 yıl boyunca Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınacak.

Toplam 2 bin megavat kurulu güce sahip santraller için Türkiye’nin Suudi yatırımcılara ücretsiz arazi tahsis edeceği belirtiliyor.

Yaklaşık 2 milyar dolara mal olması beklenen projenin temelinin bu yıl atılması, 2028’de faaliyete geçmesi ve 2058 yılında kamuya devredilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında vergi muafiyeti ve istihdam katkısı olmayacağı yönündeki eleştiriler de gündemde.

Muhalefetin "Türkiye'nin 30 yılı ipotek altına alınıp yükümlülük getiriliyor" eleştirilerine rağmen anlaşma, AKP ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.

"HER İKİ SANTRALDE TÜRK VATANDAŞI İŞÇİ ÇALIŞMASINA YÖNELİK HİÇBİR HÜKÜM YOK"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şu ifadeleri kullandı:

Santral sahasının 500 metre yarıçapında yapılaşma olmayacak. Proje için ithal edilecek her türlü ekipman yedek parça sarf malzemesi Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden muaf olacak. Her iki santralde Türk vatandaşı işçi çalışmasına yönelik hiçbir hüküm yok. Suudiler vatandaşlarını çalıştıracak.

'ÇOK UCUZA ELEKTRİK ALACAĞIZ' DENİLDİ: MALİYETİ 6 MİLYAR EURO'YA ULAŞTI

Sözcü gazetesinin haberine göre, enerji yönetiminin “çok ucuza elektrik alacağız” diyerek savunduğu anlaşmanın toplam maliyeti 6 milyar Euro’ya ulaşacak.

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ 'KAPİTÜLASYON'LARA BENZİYOR

Elektrik Mühendisleri Odası, yapılan anlaşmayı, Osmanlı Devleti döneminde uygulanan 'kapitülasyon'lara benzeterek eleştirdi. Açıklamada projenin maliyetiyle ilgili, şu hesaplamayı yaptı: