Suudi Arabistan'da vurulan havalimanı için Türk firmalar yarışıyor

Yemen’de yönetimde bulunan Husiler ile Suudi Arabasitan arsındaki çatışmalar devame diyorken Riyad’da bulunan Kral Halid Havalimanı için Türk şirketler yarış halinde. Havalimanının 4 milyar dolarlık altıncı terminali de TAV İnşaat, IC İçtaş İnşaat ve Limak İnşaat’ın radarında.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na Husiler tarafından ardı ardına saldırılar düzenleniyor. Son saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Yaşanan hasar uluslarası kamuoyunun gündemindeyken Türk firmaların havalimanına yapılacak yeni terminal alanları için yarıştığı ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre; Füzenin isabet ettiği 3 ve 4 numaralı terminallerin bulunduğu bölge IC İçtaş İnşaat’ın yenilediği havalimanı kompleksinde yer aldığı belirtildi.

Ancak, IC İçtaş İnşaat da dahil Türklerin havalimanının genişleme ve yenileme çalışmalarına ilgisi bununla sınırlı değil. Havalimanında planlanan altı terminal de hepsinin radarında…

Bu çerçevede altıncı terminal için TAV İnşaat, IC İçtaş ve Limak İnşaat’ın ilgilendiğini ortaya çıktı.

SALDIRILARA RAĞMEN VAZGEÇMEDİLER

Saldırıların ardından açıklama yapan TAV İnşaat’ın patronu Sani Şener, aralık ayı sonunda terminaller için tekliflerin verileceğini söyledi.

Saldırılar yüzünden ilgilerinde bir azalma olup olmadığını sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Süreç halen devam ediyor, aralık sonu teklifler verilecek. Şimdilik tek Türk firması biziz. Ama diğer Türk şirketlerimiz ilerde başka gruplara girebilirler. Saldırılar yüzünden vazgeçmemiz söz konusu değil, çalışmalarımız devam ediyor.”

LİMAK PİST VE APRONLARI İSTİYOR

LİMAK ise havalimanında pist ve apronlarla ilgileniyor. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Süreç yavaş ilerliyor. Evet aralıkta teklifler verilecek ama sürekli ertelemeler oluyor. Biz iki yabancı ortakla birlikte pist ve apronlara teklif vermeyi planlıyoruz.”

TAV DA YARIŞTA

IC İçtaş İnşaat gibi TAV İnşaat da Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na daha önce yatırım yapan şirketlerden. TAV İnşaat havalimanında Terminal 5’i yaptı.