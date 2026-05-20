Sus talimatı sonrasındaki ilk AKP grubu: Bakanlar cevap veremedi

AKP Grup Başkanlığı'nın iki gün önce bakan ve vekillerine yolladığı talimatta Erdoğan'ın konuşacağı grup toplantısında beyanat verilmemesini iletmişti. Bu talimatın ardından yapılan ilk grup toplantısında talimatın yerine getirildiği görüldü.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Toplantı için salona gelen bakanlar talimatın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Bir gazeteci Adalet Bakanı Gürlek'e 'Şimdi soru soramayacak mıyız?' diye sordu. Gürlek bu soru karşısında teşekkür etti. Öte yandan bazı bakanların da soru almadıklarını ancak bakanlıkta görüşebileceklerini gazetecilerE söylediği öğrenildi.

"BİZİ DE ANLAYIN"

AKP'nin Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bu talimatın nedeni üzerine sorulan soruya, Erdoğan'ın konuşmasının önüne geçilmemesi için alınan karar olduğunu söyleyip, "Bizi de anlayın" diye yanıt verdi.

BAKANLAR KONUŞMAYINCA YAVUZ BİNGÖL KONUŞTU

Bakanların soruları yanıtlamadığı grup toplantı salonuna AKP'nin misafiri olarak katılan türkücü Yavuz Bingöl, 'siyasetten ayrı kalamadığını' söyledi.

BASIN UYARILDI

Bakanlara verilen sus talimatının yanı sıra basına da çekim yasağı getirilmişti. Muhabirlerin görev yaptıkları alandan telefon ile kayıt almaması için sık sık uyarıların yapıldığı aktarıldı.