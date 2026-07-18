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Sürüye yetişemeyen yavruyu elleriyle besliyorlar

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde hayvancılıkla geçinen Bozacı ailesi, doğuştan ön bacağı engelli 5 aylık keçi yavrusu "Alagız"ı kucaklarında taşıyarak elleriyle besliyor.

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Sürüye yetişemeyen yavruyu elleriyle besliyorlar

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Sarıpınar köyünde yaşayan Bozacı ailesi, 5 ay önce dünyaya gelen keçi yavrusunu sahipsiz bırakmadı. Doğuştan ön bacağı engelli olan yavruya "Alagız" adını veren aile, hayvanın tüm bakımını özenle üstlendi.

Sürüye yetişemeyen yavruyu elleriyle besliyorlar - Resim : 1

VETERİNER TEDAVİSİ ÖN BACAĞI DÜZELTEMEDİ

Alagız doğduğunda hem ön hem arka bacaklarında sorun vardı. Veteriner tedavisiyle arka bacakları düzelse de ön sol bacağı iyileşmedi. Sürüyle otlamaya gidemeyen yavruyu aile üyeleri her gün kucaklarına alarak bahçeye taşıyor, ot, ekmek ve yaprakla besliyor.

Sürüye yetişemeyen yavruyu elleriyle besliyorlar - Resim : 2

"SABAH KALKINCA AKLIMA İLK O GELİYOR"

Müzeyyen Bozacı, Alagız'ın bakımını büyük bir sevgiyle yaptıklarını anlattı. Bozacı, "Ne yaptıysak ayakları düzelmedi. Biz de onu otla, ekmekle, yaprakla besliyoruz. Ellerimizle bakıyoruz, çok seviyoruz onu" dedi.

Sürüye yetişemeyen yavruyu elleriyle besliyorlar - Resim : 3

Her sabah ilk işinin Alagız'ın yanına gitmek olduğunu belirten Bozacı, "Sabahları kalkıyorum, yaprağını, ekmeğini, suyunu götürüyorum. Ne yazık ki annesiyle otlamaya gidemiyor. Biz de evde besliyoruz" diye konuştu.

Sürüye yetişemeyen yavruyu elleriyle besliyorlar - Resim : 4

"ARKADAŞIMIZ, EVİMİZİN BEREKETİ OLDU"

Mustafa Bozacı ise Alagız'ın sürüye yetişemediği için yanlarında kaldığını söyledi.

Kedilerine yem almaya gittiler, eve keçiyle döndülerKedilerine yem almaya gittiler, eve keçiyle döndüler

Bozacı, "Onu diğer keçilerimle gönderemiyorum. Yetişemiyor çünkü, yoruluyor, kalıyor oralarda. Bunu kendi ellerimizle besliyoruz. Arkadaşımız, nazar boncuğumuz, evimizin bereketi oldu Alagız. Onunla mutluyuz" ifadelerini kullandı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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