Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Eskişehir’de Y.P.’nin geri manevra yaptığı hafif ticari aracın altında kalan Ayşe Portakal (86) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Son Güncelleme:

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde Y.P.’nin geri manevra yaptığı hafif ticari aracı Ayşe Portakal’a çarptı. Aracın altında kalan Portakal, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da 5 araç birbirine girdi: TIR'daki patatesler yola saçıldıAnkara'da 5 araç birbirine girdi: TIR'daki patatesler yola saçıldı

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ayşe Portakal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Portakal, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.



Edirne Kaza

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Y.P. ifadesi için Polis Merkezi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eskişehir Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro