Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Eskişehir’de Y.P.’nin geri manevra yaptığı hafif ticari aracın altında kalan Ayşe Portakal (86) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde Y.P.’nin geri manevra yaptığı hafif ticari aracı Ayşe Portakal’a çarptı. Aracın altında kalan Portakal, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Ayşe Portakal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Portakal, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Y.P. ifadesi için Polis Merkezi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi