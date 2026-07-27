Sürücünün bant oyunu polislere takıldı: Hem ceza yedi hem arabasından oldu

Burdur-Antalya kara yolunda seyir halinde olan bir otomobilin plakasında yapılan değişiklik trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında Burdur-Antalya çevre yolunda gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında, plakasındaki harf grubunda şüpheli bir değişiklik olduğu fark edilen A.Ç. yönetimindeki otomobil ekipler tarafından durduruldu.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından araç üzerinde yapılan detaylı kontrolde, plakanın harf grubunun bant kullanılarak kasten değiştirildiği belirlendi. Kuralları hiçe sayarak plakada tahrifat yapan sürücü A.Ç.'ye bu eyleminin bedeli oldukça ağır oldu. Sürücüye tam 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Gerekli yasal işlemleri tamamlanan otomobil ise 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. (DHA)