Suruç Katliamının 11'inci yılına çağrı yapıldı: Failler yargılansın

20 Temmuz 2015 yılında Suruç’taki patlamada hayatını kaybedenler, Kadıköy İskele Meydanı’nda anıldı. Gençlik örgütlerinin çağrısıyla İskele Meydanı’nda bir araya gelen grup, hayatını kaybedenlerin fotoğrafıyla zincir oluşturdu. Burada yapılan açıklamada, şunlar söylendi:

"SURUÇ İÇİN ADALET ROJİN KABAİŞ İÇİN ADALET, DİLOVASI İÇİN ADALETTEN, HAKAN TOSUN İÇİN ADALETTEN GEÇİYOR"

“Birçok adalet mücadelesinin birleştiği adalet zincirimizde yıllardır olduğu gibi bu senede bir aradayız. Rojin Kabaiş için adalet, Dilovası için adaletten, Hakan Tosun için adaletten geçiyor diyoruz. 33'ler Kadıköy'den çıktıkları yola ellerinde, avuçlarında var olanlarla, oyuncaklarıyla, bayraklarıyla bir kent yeniden inşa etme iradesiyle, Kobane'yle bir düşü paylaşma umuduyla çıktılar. 33 düş yolcusu, 33 devrimci savaştan yıkılan bir kenti, Kobane'yi yeniden inşa etmek için, Kobane'nin çocuklarına oyuncak götürmek için yola düşmüşlerdi. Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde canlı bomba saldırısıyla katledildiler."

Grup adına yapılan açıklamada, Suruç saldırısına ilişkin adalet arayışının sürdüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Adalet yerini bulana kadar, Suruç katliamının failleri birer birer yargılanana kadar adalet talebini yükseltmeye ve burada adalet zincirimizde buluşmaya devam edeceğiz."

Açıklamada ayrıca, saldırıya ilişkin soruşturma süreci ve yargılamalara yönelik eleştiriler de dile getirildi. (ANKA)