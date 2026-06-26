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Suriye'de şehit olan başçavuş Mersin'de defnedildi

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Suriye'de şehit olan başçavuş Mersin'de defnedildi

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 24 Haziran tarihinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), askeri helikopterle sevk edildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SURİYE'DE ŞEHİT OLAN BAŞÇAVUŞ MERSİN'DE DEFNEDİLDİ

Evli ve üç çocuk babası olan 48 yaşındaki şehit Kenan Şahin’in cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla memleketi Mersin’in Mut ilçesine nakledildi. Şehit başçavuşun naaşı, helallik alınmak üzere ilk olarak Tekeli Mahallesi'nde bulunan babaevine götürüldü.

Suriye'de şehit olan başçavuş Mersin'de defnedildi - Resim : 1

Babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Kenan Şahin için Laal Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Son Dakika | MSB acı haberi duyurdu! Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit olduSon Dakika | MSB acı haberi duyurdu! Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Vali Atilla Toros, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Suriye'de şehit olan başçavuş Mersin'de defnedildi - Resim : 3

Kılınan cenaze namazının ardından şehit başçavuşun naaşı, Mut Yeni Belediye Mezarlığı'ndaki şehitlikte dualarla defnedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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