Süresiz nafaka iptal edildi: Tülay Hatimoğulları'ndan tepki geldi

Anayasa Mahkemesi, süresiz nafakanın iptaline karar verdi. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan tepki geldi.

Hatimoğulları, AYM'nin kararının erkek egemen sistemin bir yansıması olduğunu vurgulayarak 'Nafaka hakkımıza dokunamazsınız!' dedi.

"NAFAKA HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ!"

"Kadınların yıllarca verdiği karşılıksız ev içi ve bakım emeğini yok sayıp, nafaka hakkımıza dokunamazsınız!" ifadelerini kullanan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları X (eski adıyla twitter) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Anayasa Mahkemesi’nin yoksulluk nafakasına ilişkin son kararı, erkek egemen sistemin kadınların yaşamının her alanındaki tahakkümünü bir kez daha gösterdi.

Kadınları eğitimden, istihdamdan ve sosyal güvenceden uzaklaştıran düzen değişmeden; boşanma sonrasında kadınların yoksulluğunu derinleştirecek her adım, kadınları ekonomik bağımlılığa ve şiddet döngüsüne mahkûm etmek demektir!

Nafaka bir ayrıcalık değil; kadınların yaşamını, emeğini ve ekonomik bağımsızlığını koruyan bir haktır. Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz!"