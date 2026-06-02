Süresiz nafaka için son sözü AYM söyleyecek: Tarih belli oldu

Boşanma süreçlerinin en çok tartışılan başlıklarından biri olan süresiz nafaka uygulaması, Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşındı.

Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin başvurusu üzerine harekete geçen Yüksek Mahkeme, Medeni Kanun’un ilgili maddesini mercek altına alacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararın açıklanacağı tarih 4 Haziran olarak netleşti.

TARİH BELLİ OLDU... SÜRESİZ NAFAKA İÇİN SON SÖZÜ AYM SÖYLEYECEK

Anayasa Mahkemesi’ndeki görüşme, Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun 175’inci maddesinde yer alan “süresiz olarak” ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı iptal başvurusu üzerine gerçekleştirilecek.

NTV'nin haberine göre, mevcut kanun maddesi, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceğini hükme bağlıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de yakın zamanda yaptığı açıklamada, boşanma davalarının 10 yıla kadar uzayabildiğine dikkat çekerek, bu süre zarfında nafaka ödeyen kişilerin yeni bir hayat kurmakta zorlandığını ve bu sorunun çözüleceğini ifade etmişti.

MEVCUT SİSTEMDE NAFAKA NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’deki mevcut hukuk sisteminde nafaka; tedbir, yoksulluk ve iştirak (çocuk) nafakası olmak üzere farklı türlere ayrılıyor. Tartışmaların odağında yer alan "yoksulluk nafakası" için halihazırda bir zaman sınırı bulunmuyor.

Yasa, şu durumlarda nafakanın sonlandırılmasına imkân tanıyor:

Nafaka alan kişinin yeniden evlenmesi durumunda nafaka kendiliğinden sona eriyor.

Fiilen evliymiş gibi yaşama, yoksulluğun ortadan kalkması, düzenli gelir elde edilmesi veya haysiyetsiz yaşamın ispatı gibi hallerde mahkeme kararıyla nafaka kesilebiliyor.

Çocuklar için ödenen iştirak nafakası ise çocuk 18 yaşına gelene kadar sürüyor, eğitim hayatı devam ediyorsa yardım nafakasına dönüşebiliyor.

MASADAKİ TASLAK: EVLİLİK SÜRESİ KADAR NAFAKA

AYM’nin vereceği karar beklenirken, AKP’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme taslağının detayları da gün yüzüne çıktı. Taslağa göre nafaka süresinin, evlilik süresiyle orantılı hale getirilmesi planlanıyor.

Öngörülen modele göre;

3 yıl süren evliliklerde 5 yıl,

5 yıl süren evliliklerde 7 yıl,

10 yıl süren evliliklerde ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.

Belirlenen sürelerin sonunda nafaka yükümlülüğünün tamamen sona ermesi hedefleniyor.

Bu süreçte maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için ise devlet destekli sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması düşünülüyor. Ayrıca düzenleme ile çekişmeli boşanma davalarının hızlandırılması ve yargı sürecini uzatan unsurların ayrıştırılması amaçlanıyor. 4 Haziran’da AYM’den çıkacak karar, bu taslağın ve nafaka sisteminin geleceğini belirleyecek.