Süreçte kritik gün! Yasa sonrası ilk MGK bugün toplanıyor: Karar çıkarsa uygulanacak

Milli Güvenlik Kurulu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik gündemine ilişkin temel başlıklar kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

'ÇERÇEVE YASA'NIN ARDINDAN İLK TOPLANTI

Toplantı, yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinin hemen ardından yapılması açısından kritik bir önem taşıyor. Kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak nitelendirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından MGK, sürece ilişkin ilk toplantısını gerçekleştirmiş olacak. Kurul üyeleri, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte gelinen aşamayı ve sürecin güvenlik boyutundaki yansımalarını ele alacak.

İMRALI SÜRECİ VE ATILACAK ADIMLAR

Beştepe'deki zirvenin ana gündem maddesini, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı İmralı sürecine dair son gelişmeler oluşturacak. Toplantıda, sürecin ulaştığı son aşama ayrıntılı olarak gözden geçirilecek ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan güvenlik adımları karara bağlanacak.

DIŞ POLİTİKADA ÜÇ KRİTİK BAŞLIK

MGK toplantısında iç güvenlik başlıklarının yanı sıra sıcak dış politika ve bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek. Bu kapsamda; Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Karadeniz'de ticari ve askeri seyir güvenliğine ilişkin gelişmeler ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecindeki son tablo kurulun önündeki dış politika gündem maddeleri arasında yer alacak.