Sürecin ikinci komisyon toplantısı yapıldı: Yazılı açıklama geldi

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci devamında çıkarılan çerçeve yasaya ilişkin ilerlemeler kat edildiği bildirildi.

Kurul toplantısı ardından yazılı açıklama yapıldı:

"Yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.

Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle; Kanunun ruhuna ve Devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 haftanın ardından saat 18.00'de Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda alınan kararların, detaylarının Kabine sonrasında duyurulması bekleniyor.