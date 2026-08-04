Süreç yasasının kaç PKK'lıya tahliye yolunu açacağı belli oldu: Raporlar hazırlandı

İktidarın "Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanması planlanan müstakil çerçeve yasanın ayrıntıları netleşti. Düzenlemeyle ilk etapta kaç tutuklu ve hükümlü PKK’lıya tahliye yolunun göründüğü ortaya çıktı.

SÜREÇ YASASININ KAÇ PKK'LIYA TAHLİYE YOLUNU AÇACAĞI BELLİ OLDU

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre, İmralı süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında, terör örgütü PKK’dan tutuklu ve hükümlü bulunan 3 bin 500 kişinin infazlarının yeniden düzenlenerek tahliye edilmesi planlanıyor.

Yasada, "Tasfiye edilmiş silahlı terör örgütü mensuplarını kapsayacak yasal düzenleme" ifadesinin yer alacağı belirtiliyor. Bu kapsamda terörden hüküm giyenlerin dosyaları, terör ihtisas mahkemeleri ve infaz hakimliklerince yeniden ele alınacak.

Dosyaların yeni çerçeve yasaya uyarlanmasıyla birlikte infaz sürelerinde de değişikliğe gidilecek.

İNFAZ ORANI YARIYA DÜŞECEK

Mevcut uygulamada Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında terör suçlarından verilen cezalar dörtte üç oranında infaz ediliyor.

Yeni düzenlemeyle, terör amaçlı işlenmiş olsa dahi suçların TMK kapsamından çıkarılması halinde infaz oranının yarıya indirilmesi planlanıyor.

Denetimli serbestlik uygulamasında da değişiklik yapılacak. Mevcut sistemde TMK kapsamındaki denetim süreci cezanın infazının son 1 yılı için uygulanırken, yeni düzenlemeyle bu sürenin 3 yıla çıkarılması öngörülüyor.

İnfaz oranındaki değişiklik ve denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılması sonucunda ilk etapta 3 bin 500 kişinin infazının durdurularak tahliye edilmesinin önü açılacak.

TCK 302/1 İÇİN DE DÜZENLEME

Çerçeve yasada en çok tartışılan başlıklardan birinin ise TCK’nın 302/1 maddesi, yani "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu olduğu belirtiliyor.

Mevcut uygulamada yol kesme, adam kaçırma, silahlı yağma ve asker veya polis öldürme gibi eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılan PKK’lılar, ayrıca TCK 302/1 kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Yeni düzenlemeyle, asker ve polis öldüren PKK’lıların işledikleri cinayet ve diğer suçlardan cezalandırılacağı, ancak ayrıca "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almayacağı aktarılıyor.

PKK'NIN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN RAPORLAR HAZIRLANDI

Çerçeve yasanın hazırlanmasında, PKK’nın Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından silah bırakma ve fesih kararı almasının ardından sahadan elde edilen bilgilerin esas alındığı belirtiliyor.

Bu kapsamda PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından ilk etapta 72 noktadan, ardından sınır hattındaki ve geçmişte TSK tarafından kara harekâtlarının düzenlendiği 81 farklı noktadan çekildiğinin belirlendiği aktarılıyor.

MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığı tarafından sahadan elde edilen uydu koordinatları doğrultusunda raporlar hazırlandığı, Milli Güvenlik Kurulu’nun da PKK’nın silahsızlanma ve fesih kararına ilişkin sahadan alınan somut bilgileri bu raporlar doğrultusunda teyit ettiği ifade ediliyor.

Hazırlanan müstakil çerçeve yasanın ise yalnızca PKK mensuplarını kapsayacağı belirtiliyor.