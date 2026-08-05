Süreç yasasının bilinmeyenleri kulislerde daha çok ses getirdi: Boş kağıttan AKP'liler de rahatsız

İmralı sürecinde hazırlanan çerçeve yasa için son bir haftada yoğun bir trafik yaşandı. Kulislerde, düzenlemenin kapsamından DEM Parti'nin itirazlarına, Abdullah Öcalan'ın mesajlarından AKP milletvekillerinin sürece ilişkin rahatsızlıklarına kadar birçok başlık kulislerin gündemine geldi.

SÜREÇ YASASININ BİLİNMEYENLERİ KULİSLERDE DAHA ÇOK SES GETİRDİ

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın kulislerden aktardıklarına göre, süreç yasasının kendisinden ve çerçevesinden daha çok bilinmeyen tarafları rahatsızlık yarattı. YENİ Partili Murat Emir'in "Bizim görmediğimiz bir yasa taslağına açıktan bırakın altına imza atmayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır." sözleriyle tepki gösterdiği çerçeve yasa çalışmalarına DEM ve AKP'den de tepki geldi.

Babacan'ın aktardığına göre, çerçeve yasanın kapsamına ilişkin tartışmaların merkezinde, PKK'nın Avrupa ayağındaki bazı isimlerin düzenlemeden nasıl etkileneceği yer aldı. DEM Parti tarafının, uzun süredir Avrupa ülkelerinde sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan ve siyasi faaliyetlerini yasal zeminde sürdüren kişilere dağdaki PKK'lılar gibi yaklaşılmaması gerektiğini savunduğu öne sürüldü.

Kulislerde, bu konunun AKP'de son bir hafta içinde üç kez gerçekleştirilen çerçeve yasa toplantısında da ele alındığı belirtildi. DEM Parti'nin beklentisinin ise bu konuda karşılandığı iddia edildi.

Selahattin Demirtaş'ın düzenlemeden olumsuz etkileneceği ve siyaset yasağına takılacağı yönündeki iddiaların ise tartışmanın asıl konusu olmadığı ifade edildi. Demirtaş'ın durumunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı nedeniyle ayrıca ele alınması gerektiği belirtildi.

Kulislerde, DEM Parti'nin dile getirdiği diğer bazı itirazların da İmralı ziyareti sonrasında Abdullah Öcalan'ın "Ayrıntılara takılmayın, diğerleri zaman içinde çözülür” yönündeki sözlerinin ardından kapandığı öne sürüldü.

Öcalan'ın DEM Parti heyetiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamadaki, "Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur" sözleri de bu kapsamda değerlendirildi. Öcalan, siyasetin çıkaracağı yasanın sürecin önünü açacak "anahtar” niteliğinde olduğunu belirterek, herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

BOŞ KAĞITTAN AKP'LİLER DE RAHATSIZ

Çerçeve yasa metninin TBMM'ye gönderilmesine karar verilmesinin ardından AKP yönetiminde de art arda toplantılar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantının ardından AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in de dahil olduğu başka bir toplantı gerçekleştirildi.

Partinin kendi değerlendirmelerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Başkanlığı konutunda yapılan toplantıyla sürece ilişkin son değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı. Kulislerde bu toplantıların, parti içerisindeki farklı görüşlerin ikna edilmesine yönelik olduğu da konuşuldu.

Çerçeve yasa çalışmalarının bu aşamasına kadar AKP milletvekillerinin süreç hakkında bilgilendirilmediği ve parti içerisinde müzakere yapılmadığı öne sürüldü.

İddiaya göre milletvekillerinin önüne boş kağıt konularak teklifin TBMM'ye sunulması için imza alındı. Bu durumun, özellikle böylesine önemli bir düzenlemede AKP milletvekillerinin Yeni Parti milletvekillerinden daha az bilgi sahibi olması nedeniyle parti içerisinde rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Kulislerde, DEM Parti milletvekillerinin AKP milletvekillerinden daha fazla bilgi sahibi olduğu yönündeki değerlendirmelerin de sık sık dile getirildiği aktarıldı.

"BİN KİLOMETRELİK YOLUN İLK ADIMI” SONRASINI SORGULATTI

AKP içerisinde tartışılan bir diğer başlığın ise DEM Parti tarafından kullanılan "Bin kilometrelik yolun ilk adımı” ifadesi olduğu belirtildi.

Parti içerisindeki bazı isimlerin, devletin sürecin bütün aşamalarını öngören ve planlayan uzun vadeli bir stratejisinin bulunup bulunmadığını sorguladığı aktarıldı.

Bazı AKP'li siyasilerin, Öcalan'ın örgütün feshi sonrasında atılması gereken ideolojik ve siyasi adımları uzun süredir planladığı değerlendirmesini yaptığı, devletin de benzer şekilde uzun yılları kapsayan bir stratejisinin olup olmadığını sorguladığı ifade edildi.

Kulislerdeki değerlendirmelere göre, sürecin ilerleyen aşamalarında Öcalan'ın statüsü, üniter yapı ve ana dilde eğitim gibi başlıkların gündeme getirilebileceği öne sürülüyor.

Bu nedenle iktidar partisindeki bazı isimlerin, yalnızca kendini fesheden örgüt mensuplarının bundan sonra ne yapacağına değil, sürecin sonraki aşamalarına ilişkin daha kapsamlı bir planın bulunup bulunmadığına dair sorular yönelttiği aktarılıyor.

"Bin kilometrelik yolun ilk adımı” olarak tanımlanan düzenlemenin ardından atılacak adımların hem siyasiler hem de kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini savunanların bulunduğu belirtiliyor.