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Halk TV Türkiye Süreç yasasında DEM'in istediği "şimdilik" olmadı: Meclis'e gideceği tarih belli oldu

Süreç yasasında DEM'in istediği "şimdilik" olmadı: Meclis'e gideceği tarih belli oldu

İmralı sürecinin kanuni adımının atılması için AKP'nin hazırladığı çerçeve yasada DEM'in istediği "şimdilik" olmadı. Öcalan'a statü ve af taleplerinin yer almadığı taslağın Meclis'e gideceği tarih önümüzdeki hafta pazartesi günü olarak belli oldu.

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Süreç yasasında DEM'in istediği "şimdilik" olmadı: Meclis'e gideceği tarih belli oldu
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İmralı sürecinin ikinci aşaması olarak belirlenen çerçeve yasa için Meclis takvimi netleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde de çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılması konusunda ön mutabakat sağlandığı belirtildi. Görüşmelerde yazılı bir taslak paylaşılmasa da düzenlemenin genel çerçevesi ele alındı.

SÜREÇ YASASINDA DEM'İN İSTEDİĞİ "ŞİMDİLİK" OLMADI

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, görüşmelerde DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü verilmesi, örgüt üyelerinin suç işleyen ve işlemeyen şeklinde ayrılmaması, üst düzey örgüt yöneticilerinin kapsam dışında bırakılmaması ve Türkiye'ye dönecek örgüt üyelerine pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması yönündeki taleplerini dile getirdi.

Süreç yasasında DEM'in istediği "şimdilik" olmadı: Meclis'e gideceği tarih belli oldu - Resim : 1

Numan Kurtulmuş'un ise "Her şeyin bir anda olmayacağını, çerçeve yasanın çıkarılmasının ardından ilerleyen süreçte yeni hukuki adımların değerlendirilebileceği"
yanıtını verdiği aktarıldı.

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MECLİS'E GİDECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

AKP'nin hazırladığı teklifin önümüzdeki hafta pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, düzenlemenin en geç ağustos ortasına kadar yasalaştırılması hedefleniyor.

Süreç yasasında DEM'in istediği "şimdilik" olmadı: Meclis'e gideceği tarih belli oldu - Resim : 3

ÖCALAN'A STATÜ YOK, ÇALIŞMA OFİSİ VAR

Habere göre AKP'nin hazırladığı taslakta, DEM Parti ve örgütün taleplerine rağmen Abdullah Öcalan için herhangi bir hukuki statü düzenlemesi bulunmuyor.

Süreç yasasında DEM'in istediği "şimdilik" olmadı: Meclis'e gideceği tarih belli oldu - Resim : 4

Buna karşın İmralı Cezaevi'ndeki koşulların esnetilmesine yönelik bazı adımların planlandığı belirtildi. Buna göre Öcalan'ın cezaevi kampüsü içinde çalışma ofisi kullanabilmesi, DEM Parti heyeti dışındaki ziyaretçilere izin verilmesi ve PKK'nın diğer yöneticileriyle iletişim kanallarının açılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde duruluyor.

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Edinilen bilgilere göre Öcalan'ın da güvenlik bürokrasisi ve DEM heyetiyle yaptığı görüşmelerde, eksikleri bulunsa da çerçeve yasanın çıkarılmasını önemli gördüğünü ifade ettiği aktarıldı.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Taslakta ayrıca, Türkiye'de suç kaydı bulunan ve güvenlik birimlerinin tespitlerine göre silahlı veya bombalı eylemlere katılan örgüt üyelerinin, "terör" suçlaması kalksa dahi ceza sistemi içinde kalmasına yönelik hükümlerin yer aldığı belirtildi.

Süreç yasasında DEM'in istediği "şimdilik" olmadı: Meclis'e gideceği tarih belli oldu - Resim : 6

Öte yandan haberde, cezaevinde bulunan 4 binden fazla PKK'lı hakkında "terör örgütü" suçlamasının kaldırılması halinde çok sayıda tahliyenin gündeme gelebileceği ifade edildi. Bu kişilerin cezaevinde geçirdikleri sürenin tahliye için yeterli olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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