Süreç yasası PKK'nın ilk terör saldırısıyla aynı gün çıkacakmış: Numan Kurtulmuş partilere anlatacak

İmralı süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" için Meclis takvimi netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, teklifin 27-28 Temmuz tarihlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı teklif sunulmadan önce partileri dolaşacak.

SÜREÇ YASASI PKK'NIN İLK TERÖR SALDIRISIYLA AYNI GÜN ÇIKACAKMIŞ

NTV'de yer alan habere göre, teklifin Meclis gündemindeki diğer kanunların tamamlanmasının ardından ele alınması planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nun 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara vermesi, bu süreçte ise yaklaşık 12 maddeden oluşması beklenen düzenlemenin Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Kulislerde, düzenlemenin yasalaşması için 15 Ağustos tarihinin öne çıktığı konuşuluyor. PKK'nın ilk silahlı terör saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos 1984'e denk getirilecek düzenlemeyle, "PKK'nın başladığı gün sona erdi" mesajının verilmesinin hedeflendiği iddia ediliyor.

NUMAN KURTULMUŞ PARTİLERE ANLATACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da süreç kapsamında siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Kurtulmuş'un bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti Eş Genel Başkanlarını ziyaret etmesi, ayrıca süreç yasasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Meclis Başkanı'nın yarın ise AKP Grubu'nu ziyaret ederek düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı ifade edildi.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANABİLİR

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis'in temmuz sonu ya da ağustos başında tatile girmesinin planlandığını belirtti. Usta, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için TBMM'nin gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini söyledi.

Genel af beklentilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Usta, "Devlete karşı işlenmiş suçlarda devlet affedebilir ancak kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin kişinin hakkına müdahale etmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle genel af beklentisini büyütmek doğru değil. Düzenlemenin daha çok Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK, YPG ve PYD'nin tamamen sona erdirilmesine yönelik bir kapsam taşıyacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.