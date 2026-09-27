Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sürdüğü araç ortadan ikiye yarıldı

Sürdüğü araç ortadan ikiye yarıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle araç ikiye bölündü.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Sürdüğü araç ortadan ikiye yarıldı

Elde edilen bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde Fırıncı Mahallesi'nde meydana meydana geldi. M.A.'nın kullandığı otomobil ile iki hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan olup olmadığını belirlemek ve olay yerinde güvenlik önlemi almak için çalışma başlattı.

Sürdüğü araç ortadan ikiye yarıldı - Resim : 1

Kaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktıKaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki H.A., B.M.A ve hafif ticari araçtaki F.G. yaralandı.

Sürdüğü araç ortadan ikiye yarıldı - Resim : 3

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Malatya Kaza Araç
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro