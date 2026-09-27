Sürdüğü araç ortadan ikiye yarıldı

Elde edilen bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde Fırıncı Mahallesi'nde meydana meydana geldi. M.A.'nın kullandığı otomobil ile iki hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan olup olmadığını belirlemek ve olay yerinde güvenlik önlemi almak için çalışma başlattı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki H.A., B.M.A ve hafif ticari araçtaki F.G. yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)