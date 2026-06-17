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Şüpheli kadın ölümü: Evinde başından vurulmuş halde bulundu!

Gaziantep'te kendisinden haber alınamayan Saniye Yaşar, kızı tarafından evinde başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şüpheli kadın ölümü: Evinde başından vurulmuş halde bulundu!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, evinde başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan 61 yaşındaki Saniye Yaşar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TELEFONU AÇMAYINCA KIZI EVE GİTTİ

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Annesi Saniye Yaşar’a telefonla ulaşamayan kızı eve gitti. İçeriye giren genç kız, salonda annesini yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Saniye Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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BAŞINDA TEK KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Olayın yaşandığı evde yapılan incelemede başında tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Yaşar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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