Şüphe üzerine durduruldu: Üstünden 1.5 kilo uyuşturucu çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosiklet sürücüsünün sırt çantasında yaklaşık 1.5 kilogram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde rutin trafik kontrolü yapan trafik polisi ekipleri, yol üstünde geçen bir motosiklet sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu.

ÇANTASINDA ESRAR VE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Motosiklet sürücünün üzerinde ve çantasında yapılan aramada yaklaşık 1,5 kilogram esrar ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)