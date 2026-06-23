Sultangazi'deki esrarengiz yangın mahalleliyi isyan ettirdi! "Burası 3-4 kez yandı"

Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan tek katlı ve metruk haldeki bir plastik fabrikasında saat 13.30 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Farklı ilçelerden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla yangına müdahale edilirken, rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler fabrikanın çevresindeki otluk alana da sıçradı.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre ilçelerden bile net bir şekilde görülebilen yoğun kara dumanlar endişe yaratırken, çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük teselli olurken, metruk fabrika binası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarının ardından küle dönen fabrika ve zarar gören otluk alanın oluşturduğu tahribat havadan da görüntülendi.

"BURASI 3-4 KEZ YANDI"

Olayın ardından yaşananları anlatan Hafız İlbey, Hafız İlbey "Yangın büyük şiddetli oldu. Şuana kadar burası 3-4 kez yandı. Neden yanıyor bunu da bilmiyoruz. Maddi hasar var ama canlıya bir şey olmadı. Burası halı yıkama fabrikasıydı. Sonra Plastik fabrikasına döndü" diye konuştu. (DHA)