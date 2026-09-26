Sultangazi'de kıskanç erkek dehşet saçtı: Telefondaki adamı bulup vurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 44 yaşındaki Abdullah K., eşinin telefonda görüştüğü Ömer Ş.'yi silahla vurdu. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı, Abdullah K. ise adliyeye sevk edildi.

Kıskançlık dehşeti Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde İsmet Paşa Caddesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında caddede karşılaşan Ömer Ş. ile Abdullah K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştü Abdullah K., yanındaki tabancayla Ömer Ş.'ye arka arkaya ateş etti ve hasmını sırtına ve bacaklarından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan adamı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ş.'nin bilincinin açık olduğu ama durumunun kritik olduğu öğrenildi.

BEKÇİLER TARAFINDAN YAKANLADI

Abdullah K., olayın ardından kaçmaya çalıştı ama bölgede görev yapan mahalle bekçileri kısa sürede Abdullah K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Abdullah K'nin, Ömer Ş.'nin eşiyle telefonda görüştüğü için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Abdullah K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' ve 'Silah Kanuna Muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Ömer Ş.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)