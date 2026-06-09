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Halk TV Türkiye Sultanbeyli'de 3 katlı bina cayır cayır yandı

Sultanbeyli'de 3 katlı bina cayır cayır yandı

Sultanbeyli'de 3 katlı binada yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısından izolasyon çalışması sırasında yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ALEVLER ÇATIYI SARDI

Yangın, saat 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Dereseki Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatısından izolasyon çalışması sırasında bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

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İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

YANGIN İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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