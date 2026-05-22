Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sultanbeyli Metrosu açıldı: 8 gün boyunca ücretsiz

Sultanbeyli Metrosu açıldı: 8 gün boyunca ücretsiz

Çekmeköy - Sultanbeyli metrosu hizmete açıldı. İBB'den yapılan açıklamada metronun 30 Mayıs'a kadar ücretsiz olduğu belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sultanbeyli Metrosu açıldı: 8 gün boyunca ücretsiz

İBB, bugün hizmete sunulan Çekmeköy - Sultanbeyli Metrosu'nun 8 gün boyunca ücretsiz olduğunu duyurdu.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
"Metromuz çok güzel oldu. Çekmeköy- Sultanbeyli metromuz 22 - 30 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak halkımızın kullanımında."

Sultanbeyli Metrosu açıldı: 8 gün boyunca ücretsiz - Resim : 2

ÖZGÜR ÖZEL'İN KATILMASI BEKLENİYORDU

Hayata geçirilen projenin açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması bekleniyordu.

Fakat CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından Özel, programını iptal ederek CHP Genel Merkezi'ne gitti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İBB Metro
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro