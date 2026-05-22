Sultanbeyli Metrosu açıldı: 8 gün boyunca ücretsiz
Çekmeköy - Sultanbeyli metrosu hizmete açıldı. İBB'den yapılan açıklamada metronun 30 Mayıs'a kadar ücretsiz olduğu belirtildi.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
"Metromuz çok güzel oldu. Çekmeköy- Sultanbeyli metromuz 22 - 30 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak halkımızın kullanımında."
ÖZGÜR ÖZEL'İN KATILMASI BEKLENİYORDU
Hayata geçirilen projenin açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması bekleniyordu.
Fakat CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından Özel, programını iptal ederek CHP Genel Merkezi'ne gitti.
