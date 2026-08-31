Süleymancıların liderinin ölümündeki sır perdesi kalkacak mı? Kurul bu hafta toplanıyor

Süleymancılara yönelik operasyonda Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından, cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili 'suikast' iddiaları hakkında soruşturma başlatılmış, Denizolgun'ın mezarı 10 yıl sonra açılarak örnekler alınmıştı.

KURUL BU HAFTA TOPLANIYOR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi İstanbul Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu hafta içinde toplanarak Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili elde edilen verileri inceleyeceğini açıkladı. Kurulun toplantısının ardından yapılacak açıklama ile Denizolgun'un ölümündeki sır perdesinin de aralanması bekleniyor.

"Adli Tıp Kurumu ayrıca fethi kabirle elde edilen verilerle birlikte 2016 yılındaki otopsi raporunu, kan ve idrar örneklerini, yakınlarından alınan DNA örneklerini, otopsi sırasında çekilen 145 adet fotoğraf ile video kaydını da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletmişti. Ancak sadece fethi kabirle elde edilen verilerle yetinilmeyecek. Zaten İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun verdiği raporda da 1. İhtisas Kurulu’nun toplanması istendi. Raporda, “Fethi kabir sonrası elde edilen örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucu elde edilen bulguların; kişinin tıbbi evrakları, olay yeri inceleme raporları, otopside elde edilen bulgular ile birlikte değerlendirmesinin uygun olduğu cihetle, ilgili hususlar hakkında Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhsisas Kurulu’ndan görüş alınmasının uygun olduğu” bildirildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu hafta içinde toplanarak Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili elde edilen verileri inceleyecek.

İNCELEMELERDE YASTIKLA BOĞMA ŞÜPHESİ ÇIKMIŞTI

Yıllar sonra yok denilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkması, Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden derinleştirilmesinin hemen ardından geldi. Alınan son örneklerle Denizolgun'un ölümünde özellikle zehirlenme ve boğulma ihtimalleri üzerinde durulmuş, elde edilen yeni bulguların otopsi görüntüleriyle birlikte inceleneceği öğrenilmişti.

Denizolgun için 10 yıl önce verilen “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” kararının ardından alınan örnekler incelenmiş, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ile video görüntülerini inceleyerek Denizolgun’un sağ meme altından göğüs ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz bulunduğunu belirlemişti.

Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini ve yerleşimleri dikkate alındığında göğse dizle basılarak ağız ve burnun yastıkla kapatılması suretiyle nefessiz bırakılma ihtimalinin mümkün olduğunu değerlendirdi. Raporda, ölümün “travmatik olmayan beyin kanaması” olarak kabul edilmesini sağlayacak yeterli objektif delil bulunmadığı da kayda geçirildi.