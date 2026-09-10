Süleymancıların eski lideri Denizolgun’un ölümüyle ilgili paylaşımlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’da gerçekleşen ölümüne ilişkin “TR 7 24” isimli sosyal medya kanalında yayımlanan içerikler hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada söz konusu kanalda Denizolgun’un vefatına ilişkin "Gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımlandığı" tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, içerikleri hazırlayan, yayımlayan ve yayan kişi veya kişiler hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, Denizolgun’un 2016 yılında gerçekleşen ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya kanalında yapılan paylaşımlar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık’tan yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca, eski Ulaştırma Bakanı merhum Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihinde gerçekleşen vefatına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, “TR 7 24” isimli sosyal medya kanalında gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımlandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu içerikleri hazırlayan, yayımlayan ve yayan kişi veya kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında; sosyal medya yayınında yer alan ifadelerin tespiti, bu ifadelerde bulunan kişi veya kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi ile gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.