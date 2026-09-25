Süleymancılara yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 100’e ulaştı

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Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 100'e çıktı. Soruşturmanın dördüncü dalgasında verilen son mahkeme kararlarıyla birlikte dosya kapsamında cezaevinde bulunanların sayısı 100 olarak kayıtlara geçti.

DÖRDÜNCÜ DALGADA 29 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın dördüncü ayağında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri 20 Eylül’de düzenledikleri operasyonda haklarında karar bulunan 25 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık, şüphelilerden 22’sini tutuklama, 3’ünü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

HÂKİMLİK 20 ŞÜPHELİYİ TUTUKLADI

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, sorguladığı 22 şüpheliden 20’sinin tutuklanmasına hükmetti. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Hâkimliğin verdiği son 20 tutuklama kararıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 100 oldu.