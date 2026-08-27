Süleymancılara araçlarını kendisi mi verdi?: "Şahin'in ifadeleri ile HTS kayıtları örtüşmüyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başak Şengül ve Buket Aydın'ın TV100'de yönelttiği soruları yanıtladı. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması ile Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın üçüncü dalgasının gerçekleştirildiğini belirterek 15 şirkete kayyum atandığını ve 4 dernek hakkında da kayyum kararı verildiğini açıkladı. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin henüz hakim karşısına çıkarılmadığını belirten Gürlek, gözaltı süresinin devam ettiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında kullanılan araçlara da değinen Gürlek, bazı araçların örgüt üyelerinin kaçmak amacıyla kullanıldığı değerlendirmesinde bulundu.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN İFADELERİNDE ÇELİŞKİ Mİ VAR?

Gürlek, soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı kişiler tarafından kullanılan iki aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilmesine ilişkin de konuştu.

Şahin'in araçlardan birini kiralama yoluyla verdiğini söylediğini aktaran Gürlek, bu açıklamanın dosyadaki delillerle örtüşmediğini savundu.

Gürlek, “İdris Naim Şahin Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor” dedi. Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Çakarlı araba ile kaçmaya çalışıyorlar. Bu amaçla kullandıkları değerlendiriliyor.

İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor.

Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor."