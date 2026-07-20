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Halk TV Türkiye Sulama kanalında sır ölüm! Polis soruşturma başlattı

Sulama kanalında sır ölüm! Polis soruşturma başlattı

Adana’da sulama kanalında hareketsiz halde sürüklenen kişinin cansız bedenine, ihbarın yapıldığı noktadan 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Aykut Şahinel olduğu tespit edildi.

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Sulama kanalında sır ölüm! Polis soruşturma başlattı

Adana 'da sulama kanalında hareketsiz halde sürüklenen bir erkek, yaklaşık 5 kilometre sonra sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede hayatına kaybeden kişinin Aykut Şahinel (45) olduğu belirlendi.

İHBAR NOKTASINDAN YAKLAŞIK 5 KİLOMETRE UZAKLIĞINDA BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda bir kişinin sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sualtı polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin akıntı yönünde başlattığı çalışma sonucunda, sürüklenen kişi ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıhamzalı Mahallesi mevkisinde sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan inceleme hayatını kaybeden kişinin Aykut Şahinel olduğu belirlendi.

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ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Şahinel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahinel'in kanala nereden ve nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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