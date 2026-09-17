Sulama kanalına düşen genç kızdan kötü haber: Cansız bedeni bulundu
Adana'da sulama kanalına düşen Limar Hacmusa'dan kötü haber geldi. Akıntıya kapılan 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen Limar Hacmusa için yürütülen arama çalışmalarında, 17 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
ADANA'DA YÜREK BURKAN OLAY
İlçeye bağlı Ege Bagatur Caddesi'nde bulunan vatandaşlar, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında akıntıya kapılan bir kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
Suyun kesilmesi için DSİ'ye bilgi verilirken dalgıç polisler de kanalda arama çalışması başlattı.
17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çalışmalar sonucunda kanalda genç bir kıza ait cansız bedene ulaşıldı.
Kıyıya çıkarılan cesedin Suriye uyruklu Limar Hacmusa'ya ait olduğu tespit edildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından 17 yaşındaki Hacmusa'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.