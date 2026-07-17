Sulama kanalına düşen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
Adana’da sulama kanalına düştüğü belirtilen 10 yaşındaki İlyas Ege Bolat ile 7 yaşındaki kardeşi Miraç Bolat yaşamını yitirdi. Bolat kardeşlerin cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.
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Elde edilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Büyükdikili Mahallesi’nde meydana geldi.
Sulama kanalı kenarında yürüyen İlyas Ege Bolat ile Miraç Bolat kardeşler, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bolat kardeşlerin akıntıda sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZELER OTOPSİNİN ARDINDAN YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
İlyas Ege Bolat ile Miraç Bolat kardeşlerin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Yakınları tarafından bugün teslim alınan Bolat kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi