Halk TV Türkiye Sulama kanalına düşen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti Adana’da sulama kanalına düştüğü belirtilen 10 yaşındaki İlyas Ege Bolat ile 7 yaşındaki kardeşi Miraç Bolat yaşamını yitirdi. Bolat kardeşlerin cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.